In China ist die Zahl der Todesopfer durch das neuartige Coronavirus nach offiziellen Angaben auf 811 gestiegen.

Damit starben mehr Menschen an dieser Erkrankung als bei der ebenfalls durch ein Coronavirus verursachten Sars-Epidemie 2002 und 2003 mit weltweit 774 Toten. Die Gesamtzahl der infizierten Personen wird inzwischen mit knapp 37.200 angegeben. Zentrum der Epidemie ist die chinesche Provinz Hubai. Der Erreger hatte sich von der dortigen Millionenmetropole Wuhan aus verbreitet.



In Berlin werden heute etwa 20 deutsche Staatsbürger erwartet, die aus Wuhan ausgeflogen wurden. Sie sollen mit einer Sondermaschine auf dem militärischen Teil des Flughafens Tegel landen, wo sie von einem Amtsarzt untersucht werden. Anschließend kommen die Rückkehrer für zwei Wochen in einem Krankenhaus unter, wo sie gegebenenfalls behandelt werden. In Deutschland gibt es bisher 14 bestätigte Ansteckungsfälle.