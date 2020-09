Wegen gestiegener Infektionszahlen gelten in Israel seit heute Mittag wieder strenge Ausgangsbeschränkungen.

Die Menschen dürfen sich grundsätzlich nur noch im Umkreis von 500 Metern um ihre Wohnung aufhalten. Ausnahmen gelten für den Weg zur Arbeit und für Lebensmitteleinkäufe. Schulen und Kindergärten werden geschlossen. Die Regelung gilt für mindestens drei Wochen. In dieser Zeit liegen mehrere bedeutende Feiertage, beginnend mit dem jüdischen Neujahrsfest.



In Tel Aviv hatten gestern Abend einige hundert Menschen gegen die Einschränkungen demonstriert. Es ist der zweite landesweite Lockdown.



Israel hat in den vergangenen Tagen jeweils mehr als 5.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet. Das Land hat knapp 9 Millionen Einwohner.

Diese Nachricht wurde am 18.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.