Die italienische Regierung plant offenbar verschärfte Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Epidemie.

Medienberichten zufolge wird erwogen, Ein- und Ausreiseverbote für einige Regionen im Norden des Landes zu verhängen, unter anderem für die gesamte Lombardei einschließlich der Metropole Mailand. Betroffen wären zehn Millionen Menschen. Die Berichte berufen sich auf eine Regierungsvorlage, die aber noch nicht beschlossen ist.



Vor einiger Zeit waren bereits kleinere Gebiete mit zusammen rund 50.000 Einwohnern in der Provinz Lodi in der Lombardei und in Venetien zu Sperrzonen erklärt worden.



Italien ist das Land in Europa mit den meisten bestätigten Corona-Infektionen. Knapp 5.900 Menschen sind als infiziert registriert, es gibt mehr als 230 Todesfälle.