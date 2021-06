Italien hebt ab heute die Maskenpflicht im Freien sowie die letzte noch geltende regionale Ausgangssperre auf.

Landesweit gilt die Pflicht zum Tragen einer Schutzmaske nur noch in öffentlich zugänglichen Innenräumen sowie draußen an stark frequentierten Orten.



Unterdessen werden in anderen Staaten die Corona-Schutzmaßnahmen wegen der Delta-Variante wieder verstärkt. In Moskau etwa müssen unter anderem Unternehmen schärfere Bestimmungen umsetzen. In Südafrika sind Zusammenkünfte drinnen oder draußen untersagt worden. Zudem darf ab sofort kein Alkohol mehr verkauft werden. In beiden Staaten verweisen die Verantwortlichen auf drohende Überlastungen von Krankenhäusern.

Diese Nachricht wurde am 28.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.