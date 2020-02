In Italien ist die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen nach Angaben der Behörden auf mehr als 1.000 gestiegen.

29 Menschen seien an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben, teilte der Leiter des Zivilschutzes, Borrelli, in Rom mit. Auch in Deutschland wurden neue Ansteckungen festgestellt, die Gesamtzahl liegt inzwischen bei 83. Bundesgesundheitsminister Spahn erklärte in Berlin, in den letzten Tagen und Stunden habe sich die Lage deutlich verändert.



Betroffen ist jetzt auch Bremen. In Nordrhein-Westfalen wurde das Virus bei vier Kindern einer Kita sowie bei einem Lehrer und einem Grundschul-Betreuer nachgewiesen. Die Eltern der betroffenen Einrichtungen wurden aufgerufen, die Kinder zunächst zuhause zu lassen.