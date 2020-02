In Deutschland sind weitere Ansteckungen mit dem Coronavirus bekannt geworden, unter anderem in Baden-Württemberg, Bremen und Nordrhein-Westfalen.

Schüler und Lehrer einer Grundschule in Mönchengladbach sollen in häuslicher Quarantäne bleiben, weil eine Lehrkraft positiv getestet wurde. Der Kreis Heinsberg nahe der niederländischen Grenze erklärte, man verzichte künftig darauf, die Ansteckungsketten aufzuklären. Aufgrund der Anzahl der Fälle sei es nicht mehr möglich, bei allen festzustellen, mit wem sie Kontakt gehabt hätten. In Düsseldorf wurden mehrere Fachmessen abgesagt, um die Ausbreitung des Virus zu bremsen.



In Italien stieg die Zahl der Menschen, die an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben sind, auf 29. In dem Land sind mehr als 1.100 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Auch aus den USA wurde ein erster Todesfall gemeldet. Die Regierung in Washington verhängte weitere Reisebeschränkungen.