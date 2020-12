In Italien hat die Regierung wegen der Ausbreitung des Coronavirus erneut einen landesweiten Teil-Lockdown beschlossen.

Ministerpräsident Conte erklärte gestern Abend nach einer Kabbinettssitzung, die Anordnung gelte für die Zeit vom 24. Dezember bis zum 6. Januar. Die meisten Geschäfte, Restaurants und Bars müssten geschlossen bleiben. Die Bevölkerung dürfe lediglich zur Arbeit gehen oder aus gesundheitlichen Gründen das Haus verlassen. Zwischen dem 28. und 30. Dezember sowie am 4. Januar soll etwas gelockert werden. An diesen Tagen dürfen mehr Geschäfte öffnen.



In Österreich gilt ab dem zweiten Weihnachtsfeiertag zum dritten Mal ein Lockdown. Wie Bundeskanzler Kurz in Wien mitteilte, dürfen die Menschen ihre Wohnungen dann nur aus triftigen Gründen verlassen. Ab dem 18. Januar sollen Handel, Kultur und Gastronomie wieder öffnen - allerdings nur für Personen, die einen negativen Test vorweisen können. Wer sich nicht testen lasse, müsse mindestens bis zum 24. Januar zu Hause bleiben.

