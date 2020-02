Die italienische Regierung will wegen des Coronavirus mehrere Städte im Norden des Landes weitgehend abriegeln. Ministerpräsident Conte kündigte diese Notfallmaßnahme am späten Abend nach Krisengesprächen mit der Zivilschutzbehörde des Landes an. Damit sind Ein- und Ausreisen aus den Gebieten nur noch mit Sondergenehmigung möglich.

Ziel sei es, die Gesundheit der italienischen Bevölkerung zu schützen, meinte Conte. Betroffen sind mehrere zehntausend Menschen.



Bisher sind in Italien 79 Infektionen mit dem Virus erfasst worden - mehr als in jedem anderen europäischen Land. Zwei Menschen sollen daran bereits gestorben sein. Die Infizierten verteilen sich auf die Lombardei, Venetien und die Region Piemont. In der Lombardei wurden Großveranstaltungen wie Gottesdienste, Karnevalsfeste und Sportevents abgesagt, darunter Spiele der ersten italienischen Fußball-Liga in Mailand, Verona und Bergamo.



In China, wo das Virus zum ersten Mal auftrat, lag die Zahl in der offiziellen Statistik erfasster Infektionen zuletzt bei etwa 76.000. Mehr als 2.300 Menschen starben an der Lungenkrankheit.