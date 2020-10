Der japanische Modeschöpfer Kenzo Takada ist im Alter von 81 Jahren gestorben.

Er erlag den Folgen einer Covid-19-Erkrankung im französischen Neuilly-sur-Seine bei Paris. Mit der nach seinem Vornamen benannten Modemarke "Kenzo" feierte der Designer seit der Unternehmensgründung 1970 weltweite Erfolge.



Kenzo Takada verließ 1999 das Unternehmen, um Zeit für seine Familie und für Reisen zu haben. Zuvor hatte er seine Modemarke für einen hohen zweistelligen Millionenbetrag an den französischen Luxuskonzern LVMH verkauft.



Sein Studium hatte Kenzo Takada in Japan abgeschlossen. Nach einer Reise nach Marseille 1964 blieb er in Frankreich und zeigte 1970 in Paris als erster japanischer Modeschöpfer eine Modenschau. Seither prägte er mit seinem Stil die Modewelt und galt als erfolgreicher Produktdesigner.

Diese Nachricht wurde am 04.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.