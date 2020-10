Der britische Premierminister Johnson hat wegen der Corona-Pandemie einen Teil-Lockdown für England angekündigt.

Vom nächsten Donnerstag an sollen nur noch Schulen und Universitäten geöffnet bleiben, wie Johnson mitteilte. Unter anderem Kultureinrichtungen, Sportzentren, nicht-lebensnotwendige Geschäfte sowie Restaurants und Kneipen müssen bis zum 2. Dezember schließen. Johnson betonte, das Virus breite sich schneller aus, als es wissenschaftliche Berater in einem Worst-Case-Szenario angenommen hätten. Die Maßnahmen seien notwendig, um Leben zu retten und den staatlichen Gesundheitsdienst vor einer erneuten Überlastung zu schützen. Der Regierungschef forderte die Bevölkerung auf, ihr Zuhause nur noch in dringenden Fällen zu verlassen, etwa zur Arbeit, zum Einkaufen oder zur Pflege von Angehörigen. Schottland, Wales und Nordirland machen ihre eigenen Regeln. Dort gelten bereits scharfe Corona-Maßnahmen.

