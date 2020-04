Der an Covid-19 erkrankte britische Premierminister Johnson ist auf die Intensivstation verlegt worden. Dies sei auf Anraten der Ärzte erfolgt, nachdem sich der Gesundheitszustand des 55-Jährigen im Verlauf des Tages verschlechtert habe, teilte Johnsons Sprecher mit.

Der Premierminister sei bei Bewusstsein und benötige bislang keine Beatmung. Er habe Außenminister Raab gebeten, seine Stellvertretung zu übernehmen.



Johnson war vor zehn Tagen positiv auf den Erreger getestet worden. Zunächst arbeitete er isoliert im Regierungssitz in der Downing Street weter. In seinen Videobotschaften zur Epidemie gab er sich optimistisch, wirkte allerdings angeschlagen. Nach gut einer Woche in Quarantäne war der Regierungschef am Sonntagabend in das St. Thomas' Hospital in London eingeliefert worden - nach eigenen Angaben nur für einige Routineuntersuchungen.



Noch Anfang März hatte Johson mitgeteilt, dass er Menschen in einem Krankenhaus - darunter auch Covid-19-Patienten - die Hand gedrückt habe. Er werde das auch weiterhin tun, sagte er. Auch Johnsons schwangere Verlobte hatte eine Woche lang Symptome der Lungenkrankheit.



Die britische Regierung steht wegen ihres Kurses in der Corona-Krise unter Druck. Kritiker werfen ihr vor, wertvolle Zeit verloren zu haben, um die Krise einzudämmen. In Großbritannien fehlt es an Tests, Schutzausrüstungen und Beatmungsgeräten.

