Kanada hat die Verwendung des Coronavirus-Impfstoffs von Biontech/Pfizer für Kinder im Alter von 12 bis 15 Jahren zugelassen.

Wie die BBC meldet, ist Kanada das erste Land, welches das Vakzin für diese Altersgruppe freigibt. Das Gesundheitsministerium in Ottawa habe die Entscheidung auf Grundlage von Daten aus klinischen Studien an Kindern in diesem Alter gefällt. Die nun erteilte Zulassung ist laut der Behörde an die Bedingung geknüpft, dass Pfizer/Biontech nach der Markteinführung weitere Angaben zur Sicherheit, Effektivität und Qualität des Impfstoffs in dieser Altersgruppe nachliefern.



Pfizer/Biontech ist einer von mehreren Herstellern, die Impfstoffe für Kinder entwickeln. Zuvor hatten die Unternehmen mitgeteilt, dass eine klinische Studie in der Altersgruppe von 12 bis 15 Jahren in den USA eine sehr hohe Wirksamkeit gezeigt habe. Die Impfung sei zudem auch gut vertragen worden. Die Nebenwirkungen hätten jenen in der Altersgruppe von 16 bis 25 Jahren entsprochen.



Auch bei der europäischen Zulassungsbehörde EMA und der Amerikanischen FDA liegen entsprechende Gesuche auf eine Zulassung des Impfstoffs für 12 bis 15-Jährige vor. In Europa wird erwartet, dass die Prüfung bis Anfang oder Mitte Juni dauern könnte. In der EU ist das Mittel von Biontech/Pfizer bislang nur für Menschen ab 16 Jahren zugelassen.

Diese Nachricht wurde am 05.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.