In Kanada ist der Coronavirus-Impfstoff von Biontech/Pfizer nun auch für Kinder im Alter von 12 bis 15 Jahren zugelassen.

Es ist das erste Land weltweit, in dem das Vakzin für diese Altersgruppe freigegeben wird. Die kanadische Gesundheitsbehörde "Health Canada" erklärte, der Freigabe sei eine eingehende und unabhängige wissenschaftliche Prüfung vorausgegangen. Sie sprach von einem Meilenstein im Kampf gegen die Pandemie.



Das Mainzer Unternehmen Biontech und der US-Konzern Pfizer hatten den Zulassungsantrag Mitte April gestellt. Auch bei der US-Gesundheitsbehörde FDA und der europäischen Zulassungsbehörde EMA liegen entsprechende Anträge für das Vakzin vor. In Europa wird davon ausgegangen, dass die Prüfung bis Anfang oder Mitte Juni dauern könnte. In der EU ist der Impfstoff von Biontech/Pfizer bislang nur für Menschen ab 16 Jahren zugelassen.

