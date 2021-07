Aktuell sinken die Infektions-Zahlen in Großbritannien weiter. Am Kölner Science Media Center sprachen am 27. Juli drei Wissenschaftler über die Schlüsse, die sie aus den vierten Wellen in Großbritannien und in den Niederlanden ziehen können.

Was zeigen die sinkenden Zahlen in Großbritannien?

Die Experten beim Science Media Center gehen eher von einem vorübergehenden Effekt aus. In England kann man im Vergleich der Wellen sehen, dass die Delta-Variante zu einem deutlich steileren Anstieg führt. In Deutschland bewegen sich die Zahlen zwar auch nach oben, aber noch auf sehr niedrigem Niveau.

Vergleicht man aber die Erfahrungen in verschiedenen Ländern, zum Beispiel auch die steigenden Zahlen in Solingen, wo eine Siegesfeier von mehreren Hundert Italienfans die Inzidenz nach oben schnellen ließ, dann wird deutlich, dass Ereignisse wie die Fußball-EM, Feiern und Partys für Ausbrüche und die Verbreitung des Virus sorgen. Eine Entwarnung gibt es von den Experten nicht. Nach dem Ende des Sommers rechnen sie alle wieder mit mehr Ansteckungen.

Wie hoch ist die Zahl der schweren Verläufe im Vergleich zur Inzidenz?

In England sieht man, wenn die Inzidenzen steigen, dann steigen später auch die Krankenhauseinweisungen und die Todesfälle. Aber im Vergleich zu den vorigen Wellen ist die Zahl der schweren Verläufe und Todesfälle geringer - und soll laut Prognosen auch in der nächsten Zeit geringer bleiben als bei den bisherigen Wellen. Die hohe Anzahl Geimpfter unter älteren Britinnen und Briten könnte dafür der Grund sein. Reinhard Busse von der TU-Berlin hat das durchgerechnet, die Folgen sind demnach um den Faktor drei oder vier geringer. Die britische Regierung Johnson geht auf dem Höhepunkt von 100 und 200 Toten pro Tag aus. Das ist zwar viel weniger als bei den vorigen Wellen, aber deutlich mehr als etwa die Verkehrstoten.

Mehr zum Thema Coronavirus und Corona-Impfung

Nebenwirkungen Die Impfrisiken im Überblick

Die Impfrisiken im Überblick Impfstoff-Kombinationen Was über Wirksamkeit und Nebenwirkungen einer Kreuzimpfung bekannt ist

Was über Wirksamkeit und Nebenwirkungen einer Kreuzimpfung bekannt ist Coronavirus Ob und wann Kinder gegen Covid-19 geimpft werden könnten

Ob und wann Kinder gegen Covid-19 geimpft werden könnten Kampf gegen Corona-Mutationen Impfstoffe und ihre Wirksamkeit

Impfstoffe und ihre Wirksamkeit Varianten von Alpha bis Delta Wie gefährlich sind die Coronavirus-Mutationen?

Welche Schlüsse können andere Länder aus den britischen Zahlen ziehen?

Wie man damit umgeht, muss jedes Land entscheiden. Weil die Inzidenzen weniger drastische Folgen haben, will sich etwa die Schweiz künftig an den Krankenhauseinweisungen orientieren, hat Christian Althaus von der Universität Bern erklärt. Wenn die halb so hoch sind wie in den vorigen Wellen, wird reagiert, vorher nicht. Auf Deutschland bezogen wären das etwa 1.200 Einweisungen pro Tag, am 27. Juli waren es nach Angaben des Robert-Koch-Institut 209.

Übersicht zum Thema Coronavirus (imago / Rob Engelaar / Hollandse Hoogte)

Wie schlimm wird die vierte Welle für Deutschland?

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat mehrere Szenarien durchgerechnet und geht davon aus, dass die Infektionszahlen ab Oktober deutlich steigen werden und die vierte Welle um den Jahreswechsel den Höhepunkt erreicht. Welche Konsequenzen das hat, hängt von zwei Faktoren ab: der Impfquote und dem Verhalten der Menschen. Was die Impfungen betrifft, wird im Herbst der Großteil der alten Menschen geschützt sein. Nach Ansicht der Experten reicht es aber nicht, wenn nur die älteren Menschen durchgeimpft sind. Entscheidend ist aus ihrer Sicht die Impfquote bei den 12- bis 60-Jährigen. Um bei ihnen eine Impfquote von mindestens 75 Prozent zu erreichen, darf das aktuelle Impftempo nicht sinken. Nach Berechnungen von Andreas Schuppert von der RWTH Aachen wird sonst etwa die Hälfte der künftigen Covid-Intensivpatienten unter 60 Jahre alt sein.

Die Impfungen sind aber nur ein Faktor, um weitere schwere Infektionen zu verhindern. Einen noch größeren Einfluss hat das Verhalten. Wenn sich alle auch bei steigenden Zahlen weiter ohne Maske in Innenräumen treffen, dann sind Inzidenzen über 400 zu erwarten mit ungefähr so vielen Intensivpatienten wie in der vergangenen Welle. Wenn sich die Menschen aber vorsichtiger verhalten, dann steigt die Inzidenz in den Modellrechnungen der Experten nur in den Bereich von 150 und die Intensivbetten wären deutlich weniger belastet.

Reinhard Busse, Leiter des Fachgebiets Management im Gesundheitswesen der TU Berlin, geht nicht davon aus, dass das Gesundheitssystem im Winter 2021 wieder an die Grenzen kommt. Aber er verweist auf andere unkalkulierbare Folgen: etwa Long Covid, das auch junge Menschen trifft. Deshalb ist nach seiner Ansicht jede verhinderte Infektion wichtig.

(imago / photothek / Thomas Trutschel)Die Langzeitfolgen von Covid-19

Welche Spätfolgen können nach einer Corona-Infektion auftreten, welche Ursachen und Behandlungen gibt es? Wie stark sind Kinder und Jugendliche nun doch betroffen? Ein Überblick.

An welchen Werten – außer der Inzidenz - kann sich die Politik orientieren?

Die Inzidenz ist unverzichtbar, weil sie die Entwicklung der Pandemie am schnellsten abbildet. Dann der R-Wert für die Tendenz. Die Impfquote für den Schutz der Bevölkerung und die Belegung der Krankenhäuser als Maß für die Belastung des medizinischen Systems. Leider sind die Zahlen für die Belegung der Krankenhäuser in Deutschland noch nicht so aussagekräftig wie etwa in der Schweiz, weil es schwierig ist, sie zu erheben. Das berichten die Experten Schuppert und Busse. Das Robert-Koch-Institut arbeitet gerade an einer neuen Formel für die Schwere der Pandemie.

(Imago / Stefan Zeitz)Inzidenz und Hospitalisierung

Die Sieben-Tage-Inzidenz gilt als ein wichtiges Kriterium für die Bewertung des Pandemiegeschehens. Künftig sollen weitere Parameter mehr Gewicht bekommen.