Angesichts gesunkener Corona-Infektionszahlen in Schweden hat das Auswärtige Amt die Reisewarnung für das Land aufgehoben.

Die im Juni noch konstant hohe Zahl der Neuinfizierten sinke seit Anfang Juli kontinuierlich bei weiterhin hohem Testniveau, schrieb das Außenministerium auf seiner Internetseite. Wieder auf die Liste der Risikogebiete genommen wurde dagegen Luxemburg. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen überschritt dort in den vergangenen sieben Tagen die Grenze von 50 Fällen pro 100.000 Einwohner, wodurch automatisch eine Reisewarnung in Kraft tritt. Ähnliches gilt auch für einige Regionen in Spanien.



Außerdem überlegen die EU-Staaten offenbar, Montenegro wegen gestiegener Zahlen von der Liste der Drittstaaten ohne Einreisebeschränkungen zu streichen. Das erfuhr die Deutsche Presseagentur aus Diplomatenkreisen.