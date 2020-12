Mitte Dezember haben die USA ihre Impfkampagne gegen das Corona-Virus gestartet, so früh wie kaum ein anderes Land weltweit. Doch nicht überall läuft es reibungslos. Aus Texas etwa gibt es Berichte, man habe Probleme, die vorhandenen Dosen überhaupt loszuwerden. Und auch anderswo scheint die Impfskepsis groß.

Die DHR-Klinik in Edinburg, Texas, zählt zu den am stärksten vom Virus getroffenen Einrichtungen im Bundesstaat. Ihre knapp 6.000 Dosen Vakzin wurde sie trotzdem kaum los, wie die US-Investigativplattform "ProPublica" berichtet. Demnach fanden sich unter den in der Rangfolge ganz vorn vorgesehenen, besonders gefährdeten medizinischen Mitarbeitenden viel zu wenig Impfwillige. Laut Klinikdirektor Martinez könne man derzeit überall in den Vereinigten Staaten eine ähnliche Entwicklung beobachten, es gebe "zuviel Misstrauen und zu viele Fehlinformationen." In einer Umfrage Mitte November hatten sich noch knapp 60 Prozent der Amerikaner zu einer Corona-Impfung bereiterklärt, doch die Tendenz sei sinkend. Experten zufolge ist die Impfskepsis auch dort hoch, wo sonst gemeinhin vergleichsweise hohe Impfraten erzielt werden, etwa gegen Masern. In einer Umfrage der Tageszeitung "USA Today" mit der Universität Suffolk erklärten 46 Prozent der Befragten, sie würden sich baldmöglichst gegen das Coronavirus impfen lassen.

Angst, den Impfstoff wegwerfen zu müssen

Um die kostbaren Impfdosen nicht wegschmeißen zu müssen, warb die texanische Klinik schließlich auch unter Angestellten anderer medizinischer Einrichtungen, sich immunisieren zu lassen - und auch in benachbarten Städten und Kreisen. Dem Bericht zufolge wurden letztendlich auch Angehörige anderer Berufsgruppen geimpft, so habe man das vorhandene Vakzin dann endlich aufbrauchen können, sagt Martinez und ist erleichtert: "Jeder Tag, an dem ich den Impfstoff im Gefrierfach aufbewahre, ist ein Tag, an dem Menschen sterben, die ihn hätten gebrauchen können."

Fauci: "Anti-Impf-Stimmung" überwinden

Dem US-Chefvirologen Fauci zufolge ist eine Rückkehr zur Normalität erst möglich, wenn 70 bis 75 Prozent der Menschen in den USA geimpft sind. Fauci warnte bereits lange vor dem Start der Immunisierungen davor, dass dafür zunächst eine "Anti-Impf-Stimmung" im Land zu überwinden sei. Um dazu beizutragen, kündigten die Ex-Präsidenten Bill Clinton, George W. Bush und Barack Obama an, sich öffentlich impfen zu lassen. Auch Präsident Trump, der laut New York Times jahrelang als ausgewiesener Impfskeptiker galt, warb zuletzt für die Corona-Impfungen. Vielleicht zu spät, um die Bevölkerung umzustimmen, meinen Kritiker.

