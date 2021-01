In Großbritannien werden in Krankenhäusern immer dringender Betten für Coronapatienten gesucht.

Ein Vertreter des Gesundheitsdienstes NHS sagte, man nähere sich einem Punkt, an dem alle Betten belegt seien. Die Situation werde rasant schwieriger. In der vergangenen Woche seien 5.000 neu an Covid-19-Erkrankte eingeliefert worden. Das entspreche der Kapazität von knapp zehn Krankenhäusern. Deshalb gebe es nun unter anderem Gespräche mit Alten- und Pflegeheime, um mit den Patienten dorthin auszuweichen.



Einem internen Papier des Gesundheitsdienstes zufolge, stehen insbesondere Kliniken in London kurz vor der Überlastung und könnten schon in weniger als zwei Wochen keine Kapazitäten mehr haben. Selbst im besten Fall würden in der Hauptstadt zum 19. Januar insgesamt 2.000 Betten, darunter Intensivplätze, fehlen. Mit Stand 4. Januar wurden in britischen Krankenhäusern etwa 30.500 Corona-Patienten in Krankenhäusern betreut, fast ein Drittel mehr als beim Höchststand im Frühjahr.

