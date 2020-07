Die Kultusministerkonferenz hat mit Blick auf das kommende Schuljahr bundesweite Hygienemaßnahmen beschlossen. Die KMK-Präsidentin und rheinland-pfälzische Bildungsministerin Hubig erklärte, der Rahmenplan solle den Bundesländern als Orientierung dienen.

Wegen der spezifischen Gegebenheiten habe man auf Detailregelungen verzichtet. In den Leitlinien geht es um Hygiene im persönlichen Kontakt, aber auch in Schulräumen und im Sanitärbereich.



Hubig betonte, die KMK habe im Juni die Rückkehr zum Regelbetrieb nach den Sommerferien beschlossen - sofern das weitere Infektionsgeschehen es zulasse. Das Recht auf Bildung müsse mit den notwendigen Maßnahmen zum Schutz vor einer Verbreitung des Coronavirus in Einklang gebracht werden.



Das neue Schuljahr beginnt als erstes am 3. August in Mecklenburg-Vorpommern. Es folgen Hamburg, Schleswig-Holstein, Berlin und Brandenburg.

