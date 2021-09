In Deutschland sind inzwischen knapp drei Viertel aller Erwachsenen vollständig gegen das Coronavirus geimpft.

Bundesgesundheitsminister Spahn nannte die knapp 75 Prozent in der Altersgruppe ab 18 Jahren auf Twitter eine "gute Quote". Jede weitere Impfung gebe allen mehr Sicherheit für Herbst und Winter, schrieb er. Auch bei Jugendlichen zwischen zwölf und 17 Jahren gibt es Fortschritte. In dieser Gruppe haben inzwischen ein Drittel alle notwendigen Impfdosen erhalten.



Bezogen auf die Gesamtbevölkerung sind nun 64,1 Prozent der Menschen voll geimpft. Mindestens eine Dosis erhalten haben 67,8 Prozent.

Diese Nachricht wurde am 28.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.