Das Kölner Impfprojekt an sozialen Brennpunkten ist vorerst ausgesetzt.

Das Land Nordrhein-Westfalen habe bisher kein Zusatzkontingent an Impfstoffen bereitgestellt, teilte eine Sprecherin der Stadt mit. Man habe Ende vergangener Woche wie gefordert einen Bericht verschickt und um weiteren Impfstoff gebeten. Bislang habe es jedoch keine Reaktion gegeben. Die SPD in Köln sprach von einem Schlag ins Gesicht für die Menschen in den Hochinzidenz-Gebieten. Das Landesgesundheitsministerium in Düsseldorf teilte mit, ein Erlass sei in Arbeit.



Köln hatte in der vergangenen Woche damit begonnen, mit mobilen Teams Menschen an sozialen Brennpunkten gegen Corona zu impfen. Die Aktion stieß auf breite Resonanz. Auch mehrere Bundespolitiker hatten diesen Schritt gefordert.

Diese Nachricht wurde am 11.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.