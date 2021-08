Kommissionspräsidentin von der Leyen sieht die Mitgliedstaaten der EU für mögliche Drittimpfungen gegen das Coronavirus gut aufgestellt.

Sie sagte dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland", bis zum Jahr 2023 habe man bei Biontech 1,8 Milliarden Dosen bestellt. Dies sei der größte Anschlussauftrag weltweit und reiche für mögliche Auffrischungsimpfungen und Anpassungen an neue Virusvarianten. Aus ihrer Sicht habe sich die europäische Strategie der gemeinsamen Beschaffung der Impfstoffe als richtig erwiesen. In kaum einer Region der Welt seien mittlerweile so viele Menschen geimpft wie unter den 440 Millionen EU-Bürgerinnen und Bürgern. Parallel dazu habe die EU Drittstaaten mit mehr als 550 Millionen Impfdosen versorgt.



In Deutschland hatten die Gesundheitsminister der Bundesländer am Montag den Start von Corona-Auffrischungsimpfungen beschlossen. Demnach sollen zunächst besonders gefährdete Gruppen die Drittimpfungen erhalten, also Hochbetagte, Pflegebedürftige und Patienten mit Immunschwäche. Die Auffrischungsimpfungen sollen frühestens sechs Monate nach Verabreichung der letzten Dosis erfolgen.

Diese Nachricht wurde am 04.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.