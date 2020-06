Vergangenes Wochenende protestierten Zehntausende gegen Rassismus, an diesem Wochenende stehen mit den "Unteilbar"-Demonstrationen die nächsten großen Versammlungen an. Die Bilder von Menschenmengen lösen Sorge um steigende Corona-Infektionsraten aus. Wie groß ist das Risiko?

Nach den strengen Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus haben viele Bundesländer die Regeln für Demonstrationen in den vergangenen Wochen gelockert. Sie unterscheiden sich weiterhin von Bundesland zu Bundesland. Überall gelten jedoch Auflagen zu Abstand und Hygiene. In mehreren Bundesländern gelten zudem Grenzen bei der Teilnehmerzahl.

Erkenntnisse aus der Wissenschaft

Pauschal lässt sich nicht sagen, ob die Teilnahme an einer Demonstration zu einem erhöhten Infektionsrisiko führt - es kommt auf den Einzelfall und die Art der Demonstration an. Grundsätzlich werden Veranstaltung an der frischen Luft von der Wissenschaft als unbedenklicher eingeschätzt als solche in geschlossenen Räumen. Durch die Frischluft nehme die Virenlast ab, erklärt Christian Kähler vom Institut für Strömungsmechanik und Aerodynamik an der Universität der Bundeswehr München. Denn ausgeatmete Luft könne aufsteigen und sich dort mit der Umgebungsluft vermischen. Auch der Berliner Virologe Christian Drosten hatte zumindest mit Blick auf Restaurants und Gaststätten erklärt, im Außenbereich sei ein Zwei-Meter-Abstand wahrscheinlich nicht notwendig. Denn der Wind wehe das Virus weg.

Mundschutz, Abstand, keine lauten Parolen

Allerdings: Mehrere Virologen weisen darauf hin, dass selbst mit Masken ein gewisser Abstand in Menschenmengen einhalten werden sollte. Zudem sollten Demonstrierende auf laute Parolen verzichten, weil dabei mehr Tröpfchen in die Luft gelangen. Virologe Jonas Schmidt-Chanasit vom Hamburger Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin fasst zusammen: Entscheidend seien neben den Masken nach wie vor der Mindestabstand und die allgemeinen Hygieneregeln.



Nach derzeitigem Wissensstand müsse man aber auch im Freien mit Übertragungen rechnen, betont Matthias Stoll, Infektiologe an der Medizinische Hochschule Hannover in einem Bericht des RND. Die üblicherweise laut skandierten Sprechchöre sowie die hohen Teilnehmerzahlen auf engem Raum seien Risikofaktoren für sogenannte Superspreading-Ereignisse, bei denen Einzelne viele andere Menschen gleichzeitig anstecken. Aus Sicht von Stoll ist es zudem problematisch, dass eine Ausbreitung der Infektion auf einer Demonstration später kaum nachverfolgt werden kann, da es keine Teilnehmerlisten gibt. Auch werde die Ausbreitung des Virus dadurch gefördert, dass Teilnehmerinnen und Teilnehmer meist weit auseinanderwohnten. Durch Inkubationszeit und Meldeverzug zeigten sich zudem Ansteckungen auf Demonstrationen meist erst bis zu zwei Wochen später in den Statistiken, sagt Stoll. Dann hätte sich das Virus gegebenefalls bereits weiterverbreitet.

Unteilbar-Demonstration in Berlin mit Maskenpflicht

Am Wochenende werden in vielen deutschen Städten sogenannte "Unteilbar"-Demonstrationen stattfinden. Sie richten sich gegen soziale Ungleichheit und Rassismus. In Berlin wurden 5.000 Teilnehmer angemeldet, die Polizei rechnet mit bis zu 20.000. Um die Ansteckungsgefahr zu minimieren, gilt unter anderem eine Maskenpflicht. Zudem haben die Veranstalter eine neun Kilometer lange Strecke unterteilt - die einzelnen Bereiche werden von den Bündnisorganisationen von "Unteilbar" wie etwa dem Deutschen Gewerkschaftsbund, Omas gegen Rechts, SPD, Grüne oder Amnesty International organisiert. So soll ein Abstand von je drei Metern eingehalten werden und sich keine dichte Menschenmenge bilden können.

Gesundheitsschutz versus Versammlungsfreiheit

Nach den großen Antirassismus-Demonstrationen in Deutschland hatte es verschiedene Einschätzungen aus der Politik gegeben. Bundesgesundheitsminister Spahn zeigte sich besorgt über die dichten Menschenmengen. Der CDU-Politiker verwies bei Twitter darauf, dass es angesichts der Corona-Pandemie weiterhin gelte, Abstand zu halten, Alltagsmasken zu tragen und aufeinander acht zu geben. Zugleich betonte er, dass der Kampf gegen Rassismus das gemeinsame Engagement brauche.



Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Kühnert betonte den Wert des Demonstrationsrechts auch in Zeiten des Coronavirus. Dieses Recht einzuschränken, finde er unangemessen, sagte Kühnert den Sendern RTL und NTV. Großkundgebungen mit tausenden Teilnehmern seien im Moment sicherlich "nicht ohne". Menschen müssten aber ihre Meinung sagen können. Man könne nur appellieren, sich dabei an die Regeln zu halten. Sonst bekämen diejenigen Aufwind, denen Demonstrationen, insbesondere gegen Rassismus, ohnehin ein Dorn im Auge seien, gab Kühnert zu bedenken.



Auch die Grünen-Vorsitzende Baerbock hält es für richtig, dass viele Bundesländer das Versammlungsrecht als hohes verfassungsrechtliches Gut auch während einer Pandemie wieder garantieren. Nichtsdestotrotz dürften Demonstration in der Pandemie „kein Turbo für die Ausbreitung von Covid-19 sein“, warnte Baerbock. Sie sprach sich für klare Hygiene- und Abstandsregeln bei den Veranstaltungen aus.

Regierungssprecher: Demo-Teilnehmer müssen Abstand lernen

Rainer Wendt, Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft, sagte dem Tagesspiegel, mit polizeilichen Mitteln seien Abstandsregeln bei einer Versammlung von vielen Tausend Menschen nicht durchsetzbar. Zudem seien Beamte bei Krawallen nun auch hohen Infektionsgefahren ausgesetzt, weil manche Menschen das Anliegen ihrer Demonstration als wichtiger einschätzten als den Infektionsschutz.



Regierungssprecher Seibert sagte in der Bundespressekonferenz, es sei gut, wenn auch in Deutschland Menschen mit einem klaren Bekenntnis gegen Rassismus auf die Straße gingen. Die Bilder, die dabei zum Teil herausgekommen waren, seien aber nicht gut gewesen. Es müsse beides möglich sein: friedlich zu demonstrieren, was ein Grundrecht sei, und die Regeln einzuhalten, die Schutz und Sicherheit in der Corona-Pandemie geben. Auch wenn es ungewohnt sei, müssten Teilnehmer und Organisatoren lernen, Abstand einzuhalten. Denn, so Siebert, man halte an dem Ziel fest, das Virus weiter einzudämmen.