Kommunen und Ärzte warnen angesichts der von der Bundesregierung angekündigten Gratis-Schnelltests vor überzogenen Erwartungen.

Der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes, Landsberg, sagte der Funke-Mediengruppe, man solle nicht glauben, dass vom 1. März an überall Schnelltests in großer Zahl zur Verfügung stünden. Der Impfstart habe gezeigt, dass die Organisation sowie die Verteilung für viele Millionen Menschen gleichzeitig eine Mammutaufgabe darstellten. Er sprach sich deshalb für ein stufenweises Vorgehen aus mit einem Einsatz zunächst in Kitas und Schulen. Grundsätzlich seien die Tests aber ein wichtiges Hoffnungssignal auch für Einzelhandel, Kultur, Hotels und Gaststätten, betonte Landsberg.



Die Vorsitzende des Bundesverbandes der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes, Teichert, sagte der Mediengruppe, nötig seien eine Strategie und klare Regeln. So müsse geklärt werden, wie sich jene zu verhalten hätten, die positiv getestet würden.



Nach den Plänen von Bundesgesundheitsminister Spahn sollen die Tests durch geschultes Personal in Testzentren, Arztpraxen und Apotheken durchgeführt werden.

