Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer hat Hilfen der Streitkräfte bei der Bekämpfung der Pandemie angekündigt.

Es werde so geplant, dass alle kritischen Bereiche sicher abgedeckt werden könnten, sagte die CDU-Politikerin der Zeitung "Welt am Sonntag". Dies beeinhalte auch das, was an Amtshilfe auf die Bundeswehr zukomme. Reservisten seien aufgerufen, sich für den Dienst in Militärkrankenhäusern zu melden.



Die Zahl der registrierten Corona-Infizierten in Deutschland ist weiter gestiegen. Das Robert-Koch-Institut meldet inzwischen fast 3.800 bestätigte Fälle. Das sind gut 730 mehr als am Vortag. Acht Menschen starben an der durch das Virus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19.



Immer mehr Bundesländer schränken das öffentliche Leben ein. Zuletzt erließ die Landesregierung in Hessen eine Anordnung, die ab heute Veranstaltungen mit mehr als 100 Teilnehmern untersagt. Theater und Museen werden geschlossen. In Berlin sind sogar Veranstaltungen ab 50 Personen nicht mehr erlaubt. Kneipen, Bars, Spielhallen und Clubs müssen schließen. Dasselbe gilt für Kinos, Theater und Konzerthäuser, Sportanlagen, Schwimmbäder und Fitnessstudios.