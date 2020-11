Angesichts der hohen Zahl an Corona-Neuinfektionen rechnet der Präsident des Robert Koch-Instituts, Wieler, damit, dass Krankenhäsuer an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen werden.

Die Infektionen stiegen in ganz Deutschland weiter an, sagte Wieler in Berlin. Daher sei mit zeitlichem Verzug auch ein Anstieg der schweren Krankheitsverläufe und Todesfälle wahrscheinlich. Vorsichtig optimistisch stimme ihn allerdings, dass die Kurve der Neuinfektionen zuletzt weniger steil gestiegen sei. Noch wisse man aber nicht, ob es sich dabei um eine stabile Entwicklung handele.



Die Gesundheitsämter in Deutschland hatten zuletzt nach Angaben des RKI innerhalb eines Tages 21.866 neue Corona-Infektionen gemeldet - und damit rund 3.400 mehr als am Tag zuvor. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Corona-Virus stieg um 215 auf 11.982. Der sogenannte Sieben-Tage-R-Wert lag bei 0,89 nach 0,92 am Vortag.

Diese Nachricht wurde am 12.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.