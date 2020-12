Die Deutsche Krankenhausgesellschaft warnt davor, dass zahlreiche Kliniken in Deutschland durch die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie ihren Mitarbeitern keine Gehälter mehr zahlen können.

Dadurch könne es zu Einschränkungen im Betrieb kommen, so der Präsident der Krankenhausgesellschaft, Gaß, im Gespräch mit dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Bereits im ersten Quartal 2021 könne es zu Zahlungsengpässen kommen. Das Geld aus der sogenannten Regelversorgung fehle. Die Krankenhäuser verfügten nur noch begrenzt über finanzielle Mittel.



Die Bundesregierung hatte Mitte Dezember Hilfszahlungen für Krankenhäuser beschlossen, die in besonders coronabelasteten Gebieten Patienten versorgen. Sie sollen Ausgleichszahlungen erhalten, wenn sie auf aufschiebbare Eingriffe verzichten und damit Betten frei halten. Davon würde aber nur etwa jede vierte Klinik erfasst, so Gaß.

