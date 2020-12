Die Deutsche Krankenhausgesellschaft fordert eine Notfallzulassung des Impfstoffs gegen das Coronavirus.

Der Präsident der Organisation, Gaß, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, er frage sich, ob man wirklich bis zum 29. Dezember brauche, um in Europa eine Genehmigung für den Impfstoff zu erreichen. Man sollte versuchen, schon vorher eine Notfallzulassung zu erhalten. Dann könnten noch vor Weihnachten mobile Teams in die Pflegeheime gehen und die Bewohner impfen. Der Impfstoff der Unternehmen Biontech und Pfizer ist unter anderem bereits in Großbritannien, Kanada und den USA mit einer Notzulassung auf dem Markt.



Bundesgesundheitsminister Spahn hatte sich mehrmals gegen eine Notfallzulassung speziell für Deutschland ausgesprochen. Man habe sich von Anfang an für eine ordentliche Zulassung auf europäischer Ebene entschieden, sagte der CDU-Politiker gestern Abend im ZDF. Ziel sei, dass man bereits in diesem Jahr beginnen könne zu impfen. Nach Angaben der Europäischen Arzneimittel-Behörde EMA soll spätestens am 29. Dezember das Gutachten des Expertenausschusses vorliegen.

Diese Nachricht wurde am 15.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.