Die zweiwöchige Irrfahrt des niederländischen Kreuzfahrtschiffs "MS Westerdam" hat in Kambodscha ein Ende gefunden.

Wie die Verwaltung der Stadt Sihanoukville mitteilte, durfte das Schiff vor dem dortigen Hafen ankern. Experten sollen die rund 2.300 Passagiere und Besatzungsmitglieder an Bord nun auf das Coronavirus testen. Bislang sind keine Infektionen auf dem Schiff bekannt. Alle gesunden Reisenden sollen in den kommenden Tagen an Land gehen und später von der Hauptstadt Phnom Penh aus in ihre Heimatländer zurückfliegen. Unter den Passagieren sind nach Angaben der Reederei "Holland America Line" 57 Deutsche.



Aus Angst vor dem Virus war die "MS Westerdam" zuvor von Japan, Taiwan, Guam, den Philippinen und Thailand abgewiesen worden.



An Bord des in Japan unter Quarantäne stehenden Kreuzfahrtschiffs "Diamond Princess" wurde unterdessen bei weiteren 44 Personen das Corona-Virus festgestellt. Damit erhöht sich die Gesamtzahl der Infektionen auf 218, wie das Gesundheitsministerium in Tokio bekanntgab. Auf diesem Schiff befinden sich 10 Deutsche.