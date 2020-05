Um die Folgen der Corona-Pandemie für die Bürger abzufedern, hat der Bundestag eine Reihe von weiteren Maßnahmen beschlossen. Beim Elterngeld sollen etwa Monate, in denen werdende Eltern etwa wegen Kurzarbeit weniger verdienen, nicht für die Berechnung herangezogen werden.

Mütter und Väter in sogenannten systemrelevanten Berufen können zudem die Elternzeit verschieben. Das Parlament verabschiedete auch Anreize für Bafög-Empfänger, in wichtigen Bereichen auszuhelfen. So soll bei Studierenden, die etwa in Krankenhäusern arbeiten, der Lohn nicht auf das Bafög angerechnet werden. Die Bundestagsabgeordneten selbst verzichten in diesem Jahr auf die automatische Erhöhung ihrer Diäten.

Verbot von "Konversionsbehandlungen"

Der Bundestag hat ein Verbot sogenannter Konversionsbehandlungen von Homosexuellen beschlossen. Demnach sind dubiose Therapien untersagt, die angeblich darauf gerichtet sind, die sexuelle Orientierung oder die selbstempfundene geschlechtliche Identität einer Person zu verändern. Ebenso darf künftig nicht dafür geworben werden. Das Verbot gilt für die Behandlungen von Minderjährigen und Volljährigen, die der vermeintlichen Behandlung nicht freiwillig zugestimmt haben.

Bundeswehr beteiligt sich an EU-Mission

Der Bundestag hat zudem die Beteiligung der Bundeswehr an der EU-Mission „Irini“ im Mittelmeer beschlossen. Das Parlament verabschiedete das entsprechende Mandat, das eine Entsendung von bis zu 300 deutschen Soldatinnen und Soldaten vorsieht. Sie kommen als Stabspersonal und als Besatzung eines Marine-Aufklärungsfliegers zum Einsatz. Die Mission soll das brüchige Waffenembargo gegen Libyen überwachen.