Nach den Beratungen der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Merkel über Lockerungen der Kontaktbeschränkungen haben sich Bildungsverbände enttäuscht geäußert. Kritik gibt es daran, dass Pläne der Kultusminister in Sachen Schule noch nicht besprochen wurden.

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, der Verband Bildung und Erziehung sowie der Bundeselternrat kritisierten, dass die Runde der Regierungschefs sich nicht mit dem Konzept zur schrittweisen Öffnung der Schulen beschäftigt habe. Dabei habe die Kultusministerkonferenz ihre Hausaufgaben gemacht. In diesem Zusammenhang ist in der Stellungnahme der Verbände von einem "Improvisationstheater" die Rede.



Bund und Länder wollen am 6. Mai unter anderem über die Öffnung von Schulen und Kitas beraten. Entschieden wurde dagegen, dass Spielplätze wieder geöffnet werden. Auch der Besuch von Museen, Zoos, Ausstellungen und Gedenkstätten darf stattfinden, wenn Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden. Der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes, Landsberg, äußerte in den Zeitungen der Funke-Mediengruppe die Erwartung, dass es bald weitere Lockerungen gebe.