Die Bundesländer wollen ebenso wie die Große Koalition an der Maskenpflicht im Einzelhandel festhalten. Regierungssprecher Seibert sagte, überall dort, wo im öffentlichen Leben der Mindestabstand nicht gewährleistet werden könne, seien Masken ein wichtiges und weiter unverzichtbares Mittel. Aus einzelnen Bundesländern sowie von FDP und AfD kamen zuletzt unterschiedliche Vorstöße, die zumindest auf eine teilweise Abschaffung hinausliefen.

Die Pflicht ist laut Seibert nötig, um die Infektionszahlen niedrig zu halten und sich selbst und andere zu schützen. Ähnlich hatten sich bereits weitere hochrangige Vertreter von Union und SPD geäußert.

Alle Bundesländer: Maskenpflicht vorerst beibehalten

Auch die 16 Gesundheitsminister der Länder einigten sich darauf, die Maskenpflicht im Einzelhandel beizubehalten. Es dürfe nicht der falsche Eindruck entstehen, die Pandemie wäre vorbei, meldet die Deutsche Presse-Agentur. Sie beruft sich bei ihren Angaben auf eine Schaltkonferenz der Ressortchefs mit Bundesgesundheitsminister Spahn.



Bundesgesundheitsminister Spahn sagte im Deutschlandfunk, er verstehe die Ungeduld angesichts der Corona-Beschränkungen. Wenn man es aber dem Virus zu leicht mache, könnten die Infektionszahlen schnell wieder in die Höhe gehen. In geschlossenen Räumen könnten Alltagsmasken den Unterschied machen. Regionale Ausbrüche hätten ihren Ursprung fast immer dort - bei Familienfeiern, Gottesdiensten oder in Betrieben.



Auch Bayerns Ministerpräsident Söder wandte sich gegen ein Ende der Maskenpflicht. Diese sei eines der ganz wenigen Instrumente, wenn es um den Schutz vor dem Coronavirus gehe, betonte er.

Verhältnismäßigkeit angemahnt

Der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Theurer, rief hingegen dazu auf, eine Aufhebung der Maskenpflicht einzuleiten. Die Bundesregierung müsse mit dem Einzelhandel einheitliche Kriterien für ein regional differenziertes Ausstiegsszenario erarbeiten, sagte er in Berlin: "Wo es kein Infektionsgeschehen gibt, ist auch eine Maskenpflicht nicht mehr verhältnismäßig."



Ähnlich äußerte sich AfD-Chef Chrupalla. "Die Wirkung von Mund-Nasen-Masken ist nicht nur medizinisch umstritten", führte er aus, "die Masken sind auch eine zunehmende Gefahr für den lokalen Einzelhandel". Er könne gut nachvollziehen, dass viele Bürger mit Maske ungern ihre Einkäufe erledigten.

Einzelhandel grundsätzlich für Abschaffung

Der deutsche Einzelhandel sprach sich ebenfalls für den Vorstoß aus. Der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Deutschland, Genth, sagte der Deutschen Presse-Agentur, ein solcher Schritt wäre begrüßenswert, sobald dies gesundheitspolitisch möglich und vernünftig sei.



Ein Ende der Maskenpflicht hatten unter anderem die Wirtschaftsminister von Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen, Glawe und Althusmann, ins Gespräch gebracht. Glawe hatte dies mit geringen Neuinfektionen begründet. Althusmann relativierte seinen Vorstoß inzwischen. Er spreche sich nicht für eine völlige Aufhebung der Maskenpflicht aus, sagte er im NDR-Hörfunk. Vielmehr werde die Landesregierung nach der Sommerpause über das Thema beraten.

Bundesländer prüfen den Wegfall

Sachsens Sozialministerin Köpping (SPD) erklärte, man prüfe aktuell, ob man beim Einkaufen auf die Mund-Nase-Bedeckung verzichten könne. Sachsen-Anhalts Gesundheitsministerin Grimm-Benne (SPD) hält eine Änderung mittelfristig für denkbar. In Schleswig-Holstein will die Landesregierung das Infektionsgeschehen Anfang August bewerten und die Maßnahmen entsprechend anpassen.



Die Landesregierungen der südlichen und westlichen Bundesländer sind dagegen tendenziell für die Beibehaltung der Maskenpflicht im Handel. Der saarländische Ministerpräsident Hans (CDU) sagte, die Wirksamkeit von Mund-Nase-Bedeckungen bei der Eindämmung der Pandemie sei inzwischen wissenschaftlich erwiesen. Das Infektionsgeschehen müsse stabil gehalten werden. Hans warnte vor einem zweiten "Lockdown". Eine solche Maßnahme würde in der Wirtschaft einen noch größeren Schaden anrichten. Die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Dreyer (SPD), sagte, die Maskenpflicht werde in ihrem Land auf absehbare Zeit nicht abgeschafft. Aus Baden-Württemberg, Bayern und Nordrhein-Westfalen hieß es, die Maskenpflicht im Einzelhandel sei vom jeweiligen Infektionsgeschehen abhängig, es gebe jedoch keine konkreten Pläne zur Abschaffung.

