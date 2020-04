Das Bundeswirtschaftsministerium hat die Kritik der Grünen in der Frage der Beschaffung von Schutzkleidung in der Coronakrise zurückgewiesen.

Es gebe eine klare Zuständigkeitsverteilung innerhalb der Bundesregierung, teilte eine Sprecherin des Ministeriums in Berlin mit. Die Federführung für die zentrale Beschaffung von Schutzausrüstung liege bei den für den Krisenstab zuständigen Ressorts Gesundheit und Inneres. Daneben stehe das Bundeswirtschaftsministerium im engen Austausch mit Unternehmen, die ihre Produktion bereits umgestellt hätten oder dies planten.



Die Grünen hatten Bundeswirtschaftsminister Altmaier aufgerufen, die Herstellung wichtiger Medizinprodukte in der Corona-Krise voranzutreiben. Es wäre der Job des Bundeswirtschaftsministers, die Akteure zusammenzutrommeln und mit Abnahme-Garantien in der Zukunft für Investitionssicherheit zu sorgen, sagte Grünen-Chefin Baerbock.