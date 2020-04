Am Flughafen Berlin Schönefeld sind die ersten Erntehelfer aus Rumänien angekommen.

Wie eine Sprecherin des Airports mitteilte, werden im Laufe des Tages zwei weitere Flugzeuge mit Saisonkräften erwartet. Zudem sollen am Nachmittag zwei Maschinen in Düsseldorf landen. Die Menschen werden zunächst medizinisch untersucht, bevor sie ihre Arbeit in den landwirtschaftlichen Betrieben aufnehmen dürfen. Bundesinnenminister Seehofer und Agrarministerin Klöckner hatten sich in der vergangene Woche geeinigt, 80.000 ausländische Arbeiter unter strengen Auflagen nach Deutschland zu holen. Zuvor hatte der Deutsche Bauernverband davor gewarnt, dass vor allem die Spargelernte wegen Personalmangels nicht eingebracht werden könne.



Wegen der Ausbreitung des Coronavirus gibt es europaweit Grenzschließungen, sodass die Erntehelfer vor allem aus den osteuropäischen Staaten nicht wie gewohnt nach Deutschland einreisen können.