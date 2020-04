Der Ball könnte bei sogenannten "Geisterspielen" in der Fußball-Bundesliga Mitte oder Ende Mai wieder rollen. Der Profifußball hofft auf die Zustimmung von Kanzlerin und Regierungschefs der Länder - muss aber Debatten über eine Sonderbehandlung und falsche Signalwirkungen führen.

Das Bundesarbeitsministerium und die Sportministerkonferenz (SMK) hatten das Sicherheits- und Hygienekonzept der Deutschen Fußball-Liga (DFL) zur Wiederaufnahme des Spielbetriebs während der Corona-Krise als ausreichend bewertet. Nun wartet die DFL auf die Zustimmung von den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidentin sowie der Bundeskanzlerin.



Für die DFL geht es um viel Geld und es geht ihr vor allem ums Geld. "Das ist eine rein von der wirtschaftlichen Überlegung getriebene Entscheidung", sagte Liga-Chef Christian Seifert in einem Interview mit dem ZDF mit Blick auf die Spiele ohne Zuschauer. Nur wenn die DFL die Saison mit den bislang ausgesetzten jeweils letzten neun Spieltagen in der Bundesliga und 2. Bundesliga austrägt, kann sie ihre TV-Verträge erfüllen. Davon hängt die vierte und letzte Rate der TV-Gelder ab, die die Medienpartner nach einigen Verhandlungen weitgehend unter Vorbehalt ausgezahlt haben. Deshalb die Spiele fortzusetzen, während in anderen Ländern, Ligen und Sportarten längst der Saisonabbruch verkündet worden ist, sorgt auf mehreren Ebenen für Kritik.

Sonderbehandlung für den Fußball?

In der Bundesliga und der 2. Bundesliga sollten nach Informationen des "Kicker" am Donnerstag (30.4.) die flächendeckenden Tests auf das Coronavirus beginnen. Die Tests gehören zum Sicherheits- und Hygienekonzept, das die DFL für die erhoffte Fortsetzung des Spielbetriebs erstellt hat. Vor der Aufnahme des Mannschaftstrainings sollen nach jüngsten Angaben der DFL mindestens zwei getrennte Tests erfolgen, damit eine Ansteckung im Training verhindert werden soll, schrieb der "Kicker" weiter. Noch nicht abschließend geklärt sei die Frage, wie mit den Risikogruppen im Kader oder Betreuerstab beziehungsweise in deren Umfeld umzugehen sei. In der Bundesliga gebe es mehrere Spieler, die durch Asthma, Diabetes oder Lungenvorerkrankungen vorbelastet seien, schrieb das Magazin.



Kritisiert wird oft eine Sonderbehandlung der Liga beim Zugang zu Tests. Die Kritik lautet: Viele Menschen, die beispielsweise als Lehrkräfte oder in der Kinderbetreuung arbeiten, haben keine derart große Gewissheit über Infektionen. Die DFL versucht mit dem Verweis auf ungenutzte Kapazitäten diesen Eindruck zu widerlegen und verspricht, dass keiner systemrelevanten Person durch die engmaschige Testung im Fußball ein Test fehlen wird. Bis Saisonende sind in den insgesamt 163 ausstehenden Spielen der Saison in der Bundesliga und der 2. Bundesliga rund 20.000 Tests notwendig.

Plan ohne Gruppenquarantäne bei positivem Test

Die Frage, wie es in den Ligen bei einem positiven Corona-Test weitergeht, gilt bislang als Schwachpunkt des Papiers. Die Entscheidung über Quarantänemaßnahmen liege ausschließlich bei den örtlichen Gesundheitsbehörden, betonte Vorsitzende der Sportministerkonferenz und Bremer Sportsenatorin Anja Stahmann (Grüne).



In dem DFL-Papier steht vereinfacht gesagt: Infiziert sich ein Spieler mit dem Coronavirus, wird nur er isoliert. Seine Mannschaftskollegen können weiter trainieren und spielen. "Das ist in diesem Moment das Thema, das am engsten diskutiert wird. Wenn sich einer ansteckt, müssen wir uns mit den Experten besprechen", sagte Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke im ZDF.

Signal an die Öffentlichkeit umstritten

Brandenburgs Ministerpräsident Woidke erklärte mit Blick auf eine fortgesetzte Saison: "Spielplätze sind zu, Kitas sind zu, die Bundesliga spielt wieder - das passt nicht wirklich zusammen." Kanzleramtschef Braun sagte, er erwarte nächste Woche eine Entscheidung zur Frage, ob die Bundesliga wieder mit Geisterspielen starten soll. Er wage keine Prognose über den Ausgang der Debatte, weil es gegensätzliche Einschätzungen gebe, wie sinnvoll das sei.



Reinhard Merkel, Rechtsprofessor und Mitglied des Deutschen Ethikrates, ist sich der vielen Kritikpunkte an einer möglichen Wiederaufnahme des Spielbetriebs bewusst, es sei jedoch an der Zeit, kreative Wege aus dem Lockdown der gesamten Gesellschaft zu suchen, sagte er im Dlf. Eine Fortsetzung unter den Auflagen der DFL sieht er als ein "interessantes Modell für diese Kreativität". In diesem Fall sei es auch gerechtfertigt, eine Gruppe – wie die Profifußballer – anders zu behandeln als andere Gruppen, bei denen solche Exit-Strategien noch nicht möglich seien.

Die Macht des Geldes

Kritik kommt vor allem von organisierten Fans. Mehrere Verbände kritisieren, dass die DFL nur des Geldes wegen weiterspielen wolle. Dass die Diskussion über Spiele ohne Zuschauer überhaupt geführt werde, "ist ein Ausdruck der völlig falschen Entwicklung im Fußball, die seit langem von aktiven Fans kritisiert wird", schreiben die "Fanszenen Deutschlands" in einer Stellungnahme. Die Organisation "Unsere Kurve" schreibt: "Wir wollen die Krankheit bekämpfen, nicht die Symptome." Die "Krankheit", das ist für die Organisation vor allem die Macht des Geldes im Fußball: Finanzielle Ungleichheit, Verkauf von Anteilen an Investoren, überzogene Gehälter oder die Maximierung von Einnahmen ohne die ausreichende Bildung von Rücklagen.



Viele Klubs sprechen davon, dass sie in ihrer Existenz bedroht seien. Und das, nachdem der Betrieb gerade mal anderthalb Monate ruht. Die mangelnde Nachhaltigkeit hat die DFL, die alleine 1,16 Milliarden Fernsehgeld pro Jahr kassiert, bereits eingeräumt.

Die Angst vor Klagen

Hinter dem Geld bleibt noch ein zweiter Aspekt, der ein sportliches Ende der Saison für die DFL sinnvoll macht. Ein Saisonabbruch würde zu der Diskussion führen, wie die Saison gewertet wird. Sollte die Hinrundentabelle, in der jeder einmal gegen jeden gespielt hat, die Grundlage sein? Oder doch lieber der letzte Stand, der die aktuelle Form wiedergab? Wird sich ein Tabellenvierter der 2. Bundesliga mit einem Abbruch zufrieden geben, wenn seine Chancen auf den Aufstieg eigentlich noch groß sind?



Solche Fragen könnten (Sport-)Gerichte lange beschäftigen und für die DFL, die ein Zusammenschluss der Klubs ist, zu einer Zerreißprobe werden.

Für viele andere Sportarten ist der fanfreie Betrieb unattraktiv

Die Frage, warum beispielsweise Eishockey oder Handball nicht mit ähnlichen Konzepten versucht haben, den Spielbetrieb in der aktuellen Saison sportlich zu Ende zu bringen, ist wiederum mit der Rolle des Geldes zu beantworten. Die Deutsche Eishockey-Liga und die Handball-Bundesliga haben die Saison abgebrochen und unterschiedlich gewertet. Denn während der Profifußball vor allem vom Fernsehgeld abhängig ist, sind diese beiden Sportarten im Vergleich viel stärker auf den Verkauf von Eintrittskarten angewiesen. "Geisterspiele" lohnen sich nicht. Alleine die Basketball-Bundesliga will mit einem Rumpfbetrieb von zehn Mannschaften, die dazu bereit waren, ein Saisonfinale ohne Zuschauer spielen.