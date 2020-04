In Hamburg und Schleswig-Holstein beginnen heute unter strengen Hygiene- und Abstandsregeln die schriftlichen Abiturprüfungen.

Wie die jeweiligen Bildungsministerien mitteilten, sitzen die Schülerinnen und Schüler weit auseinander und sind angehalten, regelmäßig Desinfektionsmittel zu benutzen. Gestern begannen bereits in Berlin die Prüfungen, in Sachsen zunächst die Vorbereitungen für die Examen. In Niedersachsen finden die schriftlichen Prüfungen ab 11. Mai statt, in Nordrhein-Westfalen ab 12. Mai.