Die Hinweise auf einen Direkteinstieg des Staates bei der angeschlagenen Fluggesellschaft Lufthansa verdichten sich. Dem "Spiegel" zufolge geht es um eine Beteiligung von 25,1 Prozent. Damit hätte die Bundesregierung eine sogenannte Sperrminorität.

Das Magazin beruft sich dabei auf Angaben aus Verhandlungskreisen. Insgesamt sollen Hilfen im Gesamtvolumen von rund zehn Milliarden Euro im Gespräch sein. Der Direkteinstieg würde rund eine Milliarde kosten. 5,5 Milliarden Euro könnten in Form einer stillen Beteiligung an die Lufthansa fließen. Im Gegenzug dafür verlangt die Bundesregierung demnach eine Garantie-Dividende von neun Prozent. Weitere 3,5 Milliarden Euro solle die staatliche Kreditanstalt für Wiederaufbau beisteuern. Hierfür wolle die Regierung eine Bürgschaft übernehmen, hieß es.



Offenbar kommen die Informationen von der Regierungsseite. Eine Sprecherin der Lufthansa wollte sich auf Anfrage zu dem Bericht nicht äußern. Der Konzern müsste den Plänen zustimmen. Das Portal "Business Insider" hatte bereits vor einigen Tagen von einer Einigung berichtet. Demnach würden rund neun Milliarden Euro an Staatsgeld fließen, hieß es am vergangenen Dienstag. Im Gegenzug bekomme die Regierung als neuer Anteilseigner eine Sperrminorität und "ein bis zwei Aufsichtsratsmandate". Diese sollten jedoch nicht von Beamten oder Politikern besetzt werden. Das Bundesginanzministerium teilte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit, wie üblich äußere man sich nicht zu einzelnen Unternehmen.

Konzernchef Spohr sieht Einfluss des Staats skeptisch

Zuletzt wurde berichtet, die Lufthansa bevorzuge eine stille Beteiligung und prüfe alternativ eine Insolvenz in Eigenverwaltung. Konzernchef Spohr hatte sich mit Blick auf eine Vergabe von Aufsichtsratsmandaten an Staatsvertreter skeptisch gezeigt. "Wenn die Bundesrepublik zu großen Einfluss auf operative Geschäftsaufgaben nehmen wollte, fordert das vielleicht die österreichische Regierung ebenso ein, dann möglicherweise auch die Schweiz, Belgien, Bayern oder Hessen", sagte er der Wochenzeitung "Die Zeit". So ließe sich ein Konzern aber nur sehr schwer steuern. Die Lufthansa war wegen ihrer Tochter Austrian Airlines zuletzt auch in Gesprächen mit der österreichischen Regierung.

Lufthansa-Piloten bieten Gehaltsverzicht an

Am Donnerstag hatten die Piloten der Lufthansa einen Gehaltsverzicht angeboten, um in der Corona-Krise zur Sanierung der Fluggesellschaft beizutragen. Bis Mitte 2022 seien die Piloten zu Einbußen um bis zu 45 Prozent bereit, erklärte ihr Verband Vereinigung Cockpit. Die Zugeständnisse würden die Lufthansa um insgesamt gut 350 Millionen Euro entlasten, heißt es. Wichtig sei, dass die Arbeitsplätze erhalten blieben und ein Kündigungsschutz vereinbart werde. Wegen der Krise verliert die Lufthansa nach Unternehmensangaben jede Stunde ungefähr eine Million Euro der Liquiditätsreserven.



Die Lufthansa und zwei Gewerkschaften appellierten gemeinsam an die Bundesregierung, die Wettbewerbs- und Investitionsfähigkeit des Unternehmens zu bewahren. In einem Brief an die Bundesministerien für Finanzen und Wirtschaft formulierten die Unterzeichnenden als Ziel, möglichst viele Arbeitsplätze nachhaltig zu erhalten. Zugleich dankten sie der Regierung für ihre grundsätzliche Bereitschaft, ein Finanzierungskonzept zu entwickeln. An dem Vorstoß beteiligten sich die Gewerkschaften Verdi und die Piloten-Vereinigung Cockpit. Die Flugbegleitergewerkschaft Ufo dagegen unterschrieb das Papier nicht.



Die Coronavirus-Pandemie trifft die Luftfahrtbranche weltweit hart. So steckt beispielsweise auch die Fluggesellschaft British Airways in wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Laut Gewerkschaftsangaben erwägt das Unternehmen, jede vierte Stelle der rund 4.300 Piloten zu streichen.