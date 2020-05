Der CDU-Politiker Merz sieht in dem geplanten Corona-Wiederaufbauprogramm der EU-Kommission eine Chance für die Europäische Union.

Merz sagte im Deutschlandfunk, Europa habe in einer noch nie dagewesenen Krise die Möglichkeit, sich in den Bereichen Digitalisierung und neue Technologien so für die Zukunft aufzustellen, damit man Staaten wie den USA und China auf Augenhöhe begegnen könne. Voraussetzung dafür müsse jedoch sein, dass die Mittel in Zukunftsprojekte flössen und nicht in die nationalen Haushalte. Zudem müsse man mit Kontrollmechanismen eine Transfer- und Schuldenunion verhindern.



Auch der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Schäfer, äußerte sich positiv. Deutschland habe ein vehementes Interesse daran, dass es der EU insgesamt gut gehe. Denn die Bundesrepublik sei der große Profiteur des Euros und der Gemeinschaft, sagte Schäfer im Deutschlandfunk.



Der AfD-Finanzexperte Gottschalk bezeichnete das Konjunkturprogramm dagegen als falsche Reaktion auf die Coronavirus-Krise. In Italien etwa würden schon seit Jahren Gelder versenkt, sagte er im Deutschlandfunk.



Der Bund der Steuerzahler kritisierte das Programm als Vorstufe gemeinschaftlicher Schulden.



Von dem Wiederaufbauprogramm im Umfang von 750 Milliarden Euro sollen vor allem die am stärksten von der Pandemie betroffenen Länder wie Italien und Spanien profitieren. Zwei Drittel der Gelder sollen als Zuschüsse an die Mitgliedsstaaten fließen, der Rest als Kredite. Nötig ist allerdings die Zustimmung aller Parlamente der EU-Mitgliedsstaaten.

