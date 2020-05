Die Lufthansa rechnet nach eigenen Angaben mit einem baldigen Abschluss der Gespräche über Staatshilfe in Milliardenhöhe.

Weiter heißt es in einer Mitteilung des Vorstands an die Belegschaft, eine Unterstützung durch den Staat wäre für die Fluggesellschaft ein entscheidender Schritt für die Zukunftsfähigkeit. Das Unternehmen befinde sich mit der Bundesregierung in einem intensiven und konstruktiven Austausch.



Lufthansa verhandelt über Staatshilfen in Höhe von insgesamt rund zehn Milliarden Euro (mehr dazu in unserem ausführlichen Artikel). Im Gespräch ist dem Vernehmen nach eine Mischung aus stiller Beteiligung, Anteilsscheine mit Stimmrechten und Kredite der staatlichen Förderbank KfW. Morgen will der Vorstand mit dem Aufsichtsrat die Lage beraten, am Dienstag folgt die Hauptversammlung.