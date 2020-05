Der CDU-Politiker Merz sieht in dem geplanten Corona-Wiederaufbauprogramm der EU-Kommission eine Chance für die Europäische Union.

Merz sagte im Deutschlandfunk, Europa habe in einer noch nie dagewesenen Krise die Möglichkeit, sich in den Bereichen Digitalisierung und neue Technologien so für die Zukunft aufzustellen, damit man Staaten wie den USA und China auf Augenhöhe begegnen könne. Voraussetzung dafür müsse jedoch sein, dass die Mittel in Zukunftsprojekte flössen und nicht in die nationalen Haushalte. Zudem müsse man mit Kontrollmechanismen eine Transfer- und Schuldenunion verhindern.



Der AfD-Finanzexperte Gottschalk sagte dagegen ebenfalls im Deutschlandfunk, das Konjunkturprogramm der EU sei die falsche Reaktion auf die Coronavirus-Krise. In Italien etwa würden schon seit Jahren Gelder versenkt. Der Bund der Steuerzahler kritisierte das Programm als Vorstufe gemeinschaftlicher Schulden.



Von dem Wiederaufprogramm im Umfang von 750 Milliarden Euro sollen vor allem die am stärksten von der Pandemie betroffenen Länder wie Italien und Spanien profitieren. Zwei Drittel der Gelder sollen als Zuschüsse an die Mitgliedsstaaten fließen, der Rest als Kredite. Nötig ist allerdings die Zustimmung aller Parlamente der EU-Mitgliedsstaaten.