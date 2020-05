US-Präsident Trump hat ein Ende der Zusammenarbeit seines Landes mit der Weltgesundheitsorganisation angekündigt.

Die bisher der WHO zur Verfügung gestellten Mittel sollten in andere Bereiche der öffentlichen Gesundheit gehen, sagte der Präsident in Washington. Trump wirft der WHO unter anderem vor, China geholfen zu haben, das Ausmaß der Coronavirus-Pandemie zunächst verschleiert zu haben.



Der US-Präsident äußerte sich auch zu dem sogenannten Sicherheitsgesetz für Hongkong, das die Autonomie der Sonderverwaltungsregion beschneidet. Man wolle die vorteilhafte Behandlung der Finanzmetropole beenden.



Die Lage in Hongkong war auch Thema am Rande einer Sitzung des UNO-Sicherheitsrats. Die EU zeigte sich besorgt über das Vorgehen der Regierung in Peking.