Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen warnt vor dem Hintergrund der Coronakrise vor massiven Hungersnöten. WFP-Chef Beasley sagte in einer Botschaft an den UNO-Sicherheitsrat, es gebe keine Zeit zu verlieren. Schon vor der Ausbreitung des Virus habe die Welt vor der schlimmsten humanitären Krise seit dem Zweiten Weltkrieg gestanden.

Beasley verwies auf die Kriege unter anderem in Syrien und dem Jemen, auf die Heuschreckenplage in Ostafrika, auf Extremwetterereignisse und auf wirtschaftliche Notlagen wie im Libanon.



Beasley betonte, derzeit litten weltweit 135 Millionen Menschen unter akuter Nahrungsmittelknappheit. Durch die Folgen der Coronakrise würden bis zum Jahresende noch einmal fast so viele Menschen an die Schwelle des Verhungerns gedrängt. Wörtlich sprach der WFP-Direktor von Hungersnöten biblischen Ausmaßes.