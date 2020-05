Mitten in der Coronavirus-Pandemie kündigt US-Präsident Trump ein Ende der Zusammenarbeit seines Landes mit der Weltgesundheitsorganisation an.

Trump sagte in Washington, die WHO stehe vollkommen unter der Kontrolle Chinas, obwohl die Volksrepublik jährlich nur etwa 40 Millionen Dollar einzahle, während die USA Mittel von 450 Millionen Dollar bereitstellten. Außerdem habe die Organisation die geforderten Reformen nicht umgesetzt.



Die bisher der WHO zur Verfügung gestellten US-Gelder sollten laut Trump in andere Bereiche der öffentlichen Gesundheit gehen. - Der US-Präsident wirft der WHO unter anderem vor, China geholfen zu haben, das Ausmaß der Coronavirus-Pandemie zunächst verschleiert zu haben.