Bundesbank-Präsident Weidmann rechnet damit, dass es wegen der Coronavirus-Krise eine Rezession in Deutschland geben wird.

Das sei wohl unvermeidlich, sagte er der Zeitung "Die Welt". Worauf es zunächst ankomme, sei, dass die Ausbreitung des Virus gestoppt werde. Weidmann sagte, die Bundesregierung habe schnell und richtig gehandelt. Es sei zentral, das Vertrauen der Bürger in das staatliche Handeln zu bewahren. Dazu müsse der Staat auch die ökonomischen Folgen für die Menschen und die Unternehmen eindämmen und nach der Epidemie entschlossen bei der Wiederbelebung der Wirtschaft helfen.



Insgesamt stehe Deutschland dank solider Staatsfinanzen gut da, um die Krise zu stemmen, so der Bundesbank-Präsident. Es sei richtig gewesen, den Staatshaushalt in Zeiten guter Konjunktur zu konsolidieren. Dadurch seien jetzt Spielräume da, um mit dieser schweren Krise umzugehen.