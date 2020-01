Die chinesische Regierung hat in einer Krisensitzung über den weiteren Umgang mit dem neuen Coronavirus beraten.

Präsident Xi Jinping sagte in Peking, man könne den Kampf gegen das Virus gewinnen. Teilnehmer der Sitzung erklärten zudem, um Sorgen im In- und Ausland zu begegnen, werde man über die weitere Entwicklung transparent, korrekt und zeitnah informieren.



Ab morgen wird der Busverkehr zwischen Peking und den Provinzen eingestellt. Gruppenreisen ins In- und Ausland sind untersagt. In 18 chinesischen Städten mit insgesamt mehr als 50 Millionen Einwohnern gelten strenge Reisebeschränkungen, teilweise wurde auch der Autoverkehr untersagt. Bisher sind 41 Menschen an der neuen Lungenkrankheit gestorben.