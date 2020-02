Angesichts der Ausbreitung des Coronavirus ergreift die Bundesregierung weitere Maßnahmen an den Grenzen und im Transitbereich der Flughäfen. Neben Passagieren aus China müssen künftig auch Reisende aus Südkorea, Japan, Iran und Italien ihren Aufenthaltsort nennen. Asylbewerber sollen auf das Coronavirus getestet werden.

Bundesinnenminister Seehofer begründete die Untersuchung der Asylbewerber damit, dass diese zu einem erheblichen Teil aus Ländern stammten oder über Länder eingereist seien, die mit dem Coronavirus "vorbelastet" seien. Deswegen sei auch die Überstellung von Asylbewerbern aus Italien vorerst gestoppt worden, erklärte der CSU-Politiker. Ziel sei es, die Infektionsketten innerhalb der Bundesrepublik, aber auch nach Deutschland zu unterbrechen.

Neue Regeln für Flug-, Bahn- und Busreisende

Bundesgesundheitsminister Spahn kündigte neue Regeln im Verkehrsbereich an. Menschen, die aus Südkorea, Japan, Iran und Italien nach Deutschland einreisen, müssen demzufolge nach ihrer Landung in Deutschland ab sofort ihren Aufenthaltsort angeben. Menschen, die per Zug oder mit dem Bus nach Deutschland kommen, sollen spezielle Aussteigerkarten ausfüllen.Das hat der neu eingerichtete Krisenstab der Bundesregierung beschlossen.



Spahn sagte, es müsse damit gerechnet werden, dass sich das Coronavirus auch in Deutschland ausbreite. Möglicherweise infizierte Personen sollten sich "nicht einfach ins Wartezimmer setzen", sondern Ärzte und medizinische Dienste zunächst telefonisch kontaktieren und weitere Anweisungen abwarten.

Erst-Infektion in Heinsberg noch nicht geklärt

Das Bundesgesundheitsministerium teilte auf seiner Internetseite mit, insgesamt seien in Deutschland 27 bestätigte Fälle der Lungenkrankheit Covid-19 bekannt. Die meisten Personen seien bereits wieder gesund und aus der Klinik entlassen.



Im Fall des erkrankten Ehepaars im nordrhein-westfälischen Kreis Heinsberg ist es nach Angaben Spahns noch nicht gelungen, den Erst-Infizierten herauszufinden. Deshalb müssten alle Besucher der Karnevalsveranstaltung, an der das Paar teilgenommen hatte, in häusliche Quarantäne.