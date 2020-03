Veranstaltungen absagen, Schulen schließen. Vielleicht sogar Busse und Bahnen stoppen. Stadtviertel oder ganze Gemeinden abriegeln. Kurzum: das öffentliche Leben lahmlegen. Das muss in der Corona-Krise erwogen werden. Und die Betonung liegt dabei auf erwogen. Hier kann die Waagschale unserer gemeinsamen Schutzinteressen durchaus schwerer wiegen als jene der individuellen Freiheit. Schwerer auch als jene wirtschaftlicher Interessen.

Deshalb geht es um Verhältnismäßigkeit, deren Abwägung wir bitte den Expertinnen und Experten überlassen. Dem Robert-Koch-Institut zum Beispiel, das wie ein weisender Leuchtturm im Nebel der Krise wirkt, wertvolle Empfehlungen und Einschätzungen gibt.

Doch selbst in der Wissenschaft gehen Meinungen auseinander, weil wir alle gemeinsam jeden Tag dazulernen. Es kann nicht anders sein im Angesicht eines neuartigen Virus - und Entscheidungen von heute werden wir morgen vielleicht schon wieder anders bewerten. Behörden, Mediziner, Wissenschaftler und Politiker fahren auf Sicht.

Wichtig: der genaue Blick in die Region

In Italien ist die Lage mit über 100 bestätigten Corona-Toten heute eine andere als in Deutschland. In Heinsberg bei Aachen eine andere als in Heyrothsberge bei Magdeburg. Schulschließungen können heute hier sinnvoll sein, dort aber nicht. Das gilt für alle einschneidenden Maßnahmen, die wir geduldig ertragen müssen, wenn sie uns persönlich treffen. Umso wichtiger ist der genaue Blick in die Region, gerade weil sich das Virus nicht überall gleichermaßen ausbreitet. Auch muss jede Veranstaltung individuell auf ihr potentielles Risiko und ihre Notwendigkeit durchleuchtet werden. Und das gern mutig und beherzt, statt zögerlich und abwartend. Pauschale Antworten kann es heute keine geben.

Der Blick in die Ferne reichte noch vor wenigen Wochen offensichtlich nicht bis zum heutigen Punkt. Sonst hätten wir jetzt nicht den Mangel an Desinfektionsmitteln oder persönlicher Schutzausstattung, der vor allem in unserem dadurch urplötzlich so verwundbar erscheinenden Gesundheits-System beklagt wird.

Guter Schritt, aber spät

Anfang des Jahres waren die Lagerbestände hierzulande nämlich noch üppig gefüllt. Dann begann der Ausverkauf in Richtung Asien. Heute ist es richtig, den weiteren Export zu stoppen; zunächst den eigenen Bedarf zu decken. Doch passt das in unsere globalisierte Welt? In der Stoffe für Masken aus Deutschland, aber Stäbchen für den Corona-Test aus China kommen? Und beides hier wie dort und überall fehlt?

Zentral beschaffen will der Bund jetzt. Auf dass niedergelassene Ärzte und Krankenhäuser keine überteuerten Feinstaubmasken mehr im Internet ersteigern müssen. Der Schritt ist gut, kommt aber spät.

Wir lernen gerade, dass es eben nicht reicht, Pläne zu Papier zu bringen. Denn Papier ist geduldig. Doch Krisenvorsorge mit Material und Personal kostet Geld, mitunter viel Geld. Und das passt nicht zu unserem auf Kosteneffizienz getrimmten und auf Kante genähten Gesundheitssystem. Muss es aber. Zumindest in Zukunft.

Mario Dobovisek (Deutschlandradio / Annika Pesch)Mario Dobovisek In Berlin geboren, Studium der Politikwissenschaft in Berlin, Frankfurt am Main und Ljubljana. Freier Korrespondent in Slowenien. Volontariat beim Deutschlandradio. Korrespondent im Deutschlandradio-Hauptstadtstudio. Redakteur und Moderator im Zeitfunk des Deutschlandfunk. Zuvor tätig im Zivil- und Katastrophenschutz.