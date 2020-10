Die Europäische Union plädiert für ein Ampel-System zur farblichen Kennzeichnung von Corona-Risikogebieten.

Auf diese Weise solle künftig ein Flickenteppich unterschiedlicher Regelungen verhindert werden, erklärten die EU-Europaminister. Danach gelten künftig Abstufungen. Ungehinderter Reiseverkehr soll für Menschen aus als "grün" eingestuften Regionen gelten, für die vergleichsweise geringe Ansteckungsquoten festgestellt wurden. Regionen mit mittlerem Risiko werden orange und Gebiete mit hohem Risiko rot markiert. Bürger können sich künftig auf entsprechenden Karte über die Lage informieren. Ob und welche Maßnahmen die einzelnen Staaten letztlich darauf basierend beschließen, bleibt ihnen freigestellt. Einige Länder übten Kritik an der Regelung. Das Konzept sei bereits von der Realität überholt und basiere auf zu wenig treffsicheren Kriterien, bemängelte Österreichs Europaministerin Edtstadler. In der Folge seien die meisten Regionen Europas auf der geplanten Risikolandkarte schon jetzt rot gefärbt. Luxemburgs Ressortchef Asselborn sagte, wer viel teste, werde durch das neue Konzept bestraft. Bundeskanzlerin Merkel zeigte sich in Brüssel besorgt über die Entwicklung. Es gelte, das Erreichte nicht zu verspielen. Ein weiterer Lockdown müsse verhindert werden.

