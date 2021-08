Das Vorgehen der Bundesregierung bei der Einstufung der Türkei als Corona-Hochrisikogebiet löst weiter Kritik aus.

FDP-Fraktionsvize Theurer sagte der Funke-Mediengruppe, Gesundheitsminister Spahn und Innenminister Seehofer würden regelmäßig zu spät und erratisch reagieren. Die kurzfristige Entscheidung Ende vergangener Woche werde Tausenden wegen Quarantäne oder Stornogebühren den Urlaub vermiesen. Theurer forderte Kanzlerin Merkel auf, Führung und Handlungsfähigkeit zeigen. Der Grünen-Politiker Dahmen meinte, er halte es für falsch, angesichts des diffusen internationalen Pandemiegeschehens bei Corona-Tests Unterschiede zwischen geimpften, genesenen und ungeimpften Ankommenden zu machen. Der Deutsche Lehrerverband sieht die Teilnahme vieler Schüler am Präsenzunterricht in den ersten Schultagen gefährdet. Mehrere Hunderttausend machten in der Türkei Urlaub, hieß es.



Die Türkei gilt ab morgen Abend als Hochrisikogebiet. Einreisende, die nicht geimpft oder genesen sind, müssen dann für mindestens fünf Tage in Quarantäne.

Diese Nachricht wurde am 16.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.