Derzeit sind sogenannte "Immunitätsausweise" für genesene Covid-19-Patienten Debattenthema. Während die einen sie für ein wichtigstes Instrument für eine funktionierende Gesellschaft halten, zeigen sich andere besorgt - nicht nur um die damit einhergehende Stigmatisierung.

Bundesgesundheitsminister Spahn hatte den Ethikrat um eine Stellungnahme zum geplanten Corona-Immunitätsausweis gebeten. Das Ministerium bestätigte dem Deutschlandfunk entsprechende Medienberichte. Es sei ihm "ein Anliegen, dass die ethischen Aspekte im Rahmen der Anwendung der Vorschrift eine ausreichende Würdigung erfahren", heißt es im Schreiben Spahns. Die Ethik-Experten sollten eine Einschätzung abgeben, wie und in welchem Zusammenhang der Nachweis einer Immunität genutzt werden sollte. Der Immunitätsausweis ist Teil eines weiteren Corona-Gesetzes, das in der kommenden Woche vom Bundestag beraten wird.

Zwei-Klassen-Gesellschaft durch Immunitätsausweis

Wer den Ausweis innehätte, für den könnten dann die Kontaktverbote nicht mehr gelten. Doch der Vorschlag sorgt für Kritik. Zum einen, weil befürchtet wird, dass eine Zwei-Klassen-Gesellschaft entstehen könnte - und die Genesenen dann ihre älteren Verwandten besuchen, sich in Fußballstadien oder auf Konzerten aufhalten dürften, im Gegensatz zu denen ohne Immunitätsnachweis. Zum anderen besteht die Gefahr, dass sich Menschen bewusst mit Corona infizieren, um danach immun zu sein und ihre Freiheitsrechte genießen zu können. Das würde nach Ansicht von Kritikern sehr schnell die Fallzahlen in die Höhe treiben und damit wiederum Risikogruppen gefährden.

Kritik von Datenschützern: Zuerst Corona - und dann?

Auch Datenschützer kritisieren die Überlegung, medizinische Befunde in einem Ausweis zu vermerken und denken weiter: Möglicherweise könnte dann auch bald andere Befunde wie beispielsweise eine HIV-Infektion im Ausweis vermerkt sein. Der Linkenpolitiker Bartsch hatte dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" gesagt, er halte einen Immunitätsausweis für "völlig falsch". Er wolle keinen "Überwachungsstaat".



Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hatte zudem davor gewarnt, sich auf die Immunität nach einer Infektion mit Coronaviren zu verlassen. Es gebe derzeit keine Hinweise, dass diejenigen, die eine Ansteckung überstanden und Antikörper gebildet hätten, vor einer zweiten Ansteckung geschützt seien, erklärte die WHO Ende April. Chile hatte zuvor angekündigt, genesenen Patienten "Gesundheitspässe" auszustellen und sie wieder zur Arbeit zu schicken.

