Wenige Tage nach dem Impfstart gegen das Coronavirus in Deutschland wird Kritik an Bundesgesundheitsminister Spahn laut. Die SPD forderte den CDU-Politiker auf, die Anlaufschwierigkeiten bei den Impfungen gegen das Coronavirus zu beheben. In Berlin werden zunächst nur über 90 -Jährige geimpft. Bürgermeister Müller will das Thema auf der kommenden Ministerpräsidentenkonferenz diskutieren.

Der SPD-Politiker erklärte, die Länder hätten sich auf die Impfungen gut vorbereitet. Jetzt fehlten nur noch die entsprechenden Dosen des Vakzins. Spahn müsse deshalb schnellstens klären, wie man die Impfstoffproduktion erhöhen könne. Wie gestern bekannt wurde, steht die nächste Impfstoff-Lieferung von 670.000 Dosen ab dem 8. Januar bereit, danach solle erst am 18. Januar wieder geliefert werden. Zuvor hatte es geheißen, die zweite Charge komme bereits am 4. Januar. Berlins Gesundheitsministerin Kalayci sagte dem rbb, das bringe Berlin nun in große Schwierigkeiten. Man werde zunächst nur Menschen über 90 Jahren zu Impfungen einladen.



Der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD im Bundestag, Schneider, sagte der Deutschen Presse-Agentur, Spahn verantworte die Impfstoffbeschaffung und -verteilung. Diese Aufgabe müsse nun für den Minister oberste Priorität haben.

Kritik von Ärztin

In Deutschland sind nach Angaben des Robert Koch-Instituts bislang über 130.000 Menschen gegen das Coronavirus geimpft worden. Darunter seien gut 57.400 Bewohner von Pflegeheimen, teilte das RKI mit. Über 61.600 Personen hätten das Vakzin aus beruflichen Gründen erhalten, wie etwa Personal in der Altenpfleger und anderes medizinisches Personal mit hohem Ansteckungsrisiko. Zudem seien 31.250 Menschen wegen ihres hohen Alters über 80 Jahre geimpft worden.



Eine Essener Oberärztin kritisierte, dass in Nordrhein-Westfalen zunächst nur in Altenheimen geimpft wird. Auch sie sei dafür, dass die Risikogruppen geimpft würden. "Ich verstehe nur nicht, wieso der Lastwagen mit den Impfdosen nicht parallel zu den Kliniken fährt", sagt Carola Holzner, leitende Oberärztin am Universitätsklinikum Essen in der Notaufnahme.



Das Gesundheitsministerium in NRW teilte mit, dass das Krankenhauspersonal Mitte Januar geimpft werden solle. Zur Begründung hieß es, es gebe schlicht eine Es gebe begrenzte Anzahl an Impfdosen und irgendwo müsse man anfangen.

Zweite Impfung später durchführen

Um weitere Engpässe bei der Impfung gegen das Coronavirus zu verringern, ist es nach Ansicht von Fachleuten sinnvoll, die Auffrischungsimpfung zu verschieben. So könnten möglichst viele Menschen in kürzerer Zeit geimpft werden, sagte der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission am Robert Koch-Institut, Mertens. Der Abstand zwischen beiden Impfungen sei mit großer Wahrscheinlichkeit variabel. Zudem sei der Schutz auch nach der ersten Impfung bereits sehr gut.



Großbritannien hatte gestern die Empfehlung ausgesprochen, vorerst möglichst vielen Menschen nur die erste Impfdosis zu verabreichen. Die zweite Dosis solle innerhalb von zwölf Wochen gegeben werden. Britische Fachleute begrüßten die Entscheidung. Damit könne man der Impfstoffknappheit begegnen. Allerdings sei die Wirksamkeit nach der ersten Dosis geringer und man müsse beobachten, ob sich die Strategie bewähre.

Terminvergabe "undurchschaubar und praxisfern"

Patientenschützer mahnten derweil unkompliziertere Terminvergaben für Corona-Impfungen an. Die Länder praktizierten bisher ein Vermittlungssystem, das undurchschaubar und praxisfern sei, sagte der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Brysch, der Deutschen Presse-Agentur. Es dürfe nicht sein, das dadurch ältere zuhause lebende Menschen vergrault würden. Über 80-Jährige haben bereits einen Anspruch auf Impfung.



Bundesweit gibt es zurzeit unterschiedliche Vorgehensweisen, um einen Termin zu erhalten. Die Möglichkeit, die einheitliche Service-Nummer 116 117 der Kassenärzte dafür zu verwenden, wird laut Bundesgesundheitsministerium nicht von allen Ländern genutzt.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand: 31.12.)

+ Hohe Corona-Infektionszahlen: Ist die Orientierung am Inzidenzwert 50 richtig? (Stand 11.12.)

Test und Schutz

+ Schutz: Die Impfverordnung: Wer wird zuerst geimpft, wer später? (Stand: 26.12.)

+ Termine: Wie, wann und wo kann ich mich impfen lassen? (Stand: 27.12.)

+ Biontech und Pfizer: Was über Nebenwirkungen des Corona-Impfstoffs bekannt ist (Stand: 21.12.)

+ Schutz: So steht es um die Entwicklung von Impfstoffen gegen das Coronavirus (Stand: 30.12.)

+ Was bringen nächtliche Ausgangssperren (Stand 5.12.)

+ Corona-Infektionsgeschehen: Wie zuverlässig sind die Tests? (Stand: 18.11.)

+ Erkrankte: Neue Erkenntnisse bei der Suche nach Medikamenten (Stand: 28.12.)

+ Wie ist die Lage in den Krankenhäusern? (Stand: 27.12.)

Ansteckung und Übertragung

+ Virus-Varianten: Wie gefährlich sind die neuen Mutationen des Coronavirus? (Stand: 28.12.)

+ Gegner von Infektionsschutz-Maßnahmen: Was AfD und Querdenker mit Verbreitung des Coronavirus in Deutschland zu tun haben (Stand: 17.12.)

+ Übertragung: Wie ansteckend sind Kinder? (Stand 17.11.)

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 10.10.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 30.12.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 24.12.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 31.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.